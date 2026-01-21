Empresas locales se suman al tren CDMX - Laredo en Coahuila

SALTILLO, COAH.- El proyecto del tren de pasajeros CDMX - Laredo que pasará por la región Sureste de Coahuila, avanza conforme a lo programado y contempla una amplia participación de empresas y proveedores locales, tanto en la construcción de la infraestructura ferroviaria como en el desarrollo de las estaciones, informaron autoridades estatales.

Así lo señaló la Secretaria de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Público Productiva, María Bárbara Cepeda Boehringer, quien detalló que el proceso de licitación general del proyecto ya fue realizado, y destacó que en Coahuila existen empresas con la capacidad técnica, operativa y financiera necesarias para ejecutar obras de gran magnitud, por lo que el Gobierno del Estado mantiene la propuesta de privilegiar la contratación de proveedores y constructoras coahuilenses.

La Secretaría de Infraestructura coordina mesas de trabajo para el desarrollo del proyecto.

En lo referente a la edificación de las estaciones del tren de pasajeros, explicó que el proceso de licitación continúa en curso y aún no se ha emitido el fallo correspondiente. Mientras tanto, en el rubro de las vías férreas y la infraestructura asociada, actualmente se trabaja en la regularización de los derechos de vía para dar paso al inicio de las obras.

Asimismo, la funcionaria estatal informó que en las próximas semanas se instalarán mesas de trabajo entre la Secretaría de Infraestructura y los municipios involucrados, principalmente Saltillo y Ramos Arizpe, con el objetivo de identificar cruces existentes, definir obras complementarias y atender las particularidades urbanas de cada localidad. Estas mesas, dijo, permitirán coordinar acciones para reducir afectaciones y garantizar un desarrollo ordenado del proyecto.

Se prioriza la contratación de empresas locales para la construcción de estaciones.

Cepeda reiteró que el Gobierno del Estado insiste en dar preferencia a empresas locales, particularmente en la construcción de las estaciones del tren de pasajeros. Cepeda Boehringer informó que actualmente se encuentra abierta la licitación para la construcción de las estaciones ubicadas en Derramadero, Saltillo y Ramos Arizpe, y subrayó que se mantiene la solicitud para que se contrate a constructoras del estado.

Agregó que ya se han sostenido reuniones con la Secretaría de Infraestructura y la Cámara de la Industria de la Construcción, a quienes se les presentó el proyecto y se les invitó a participar como proveedores.

La regularización de derechos de vía es clave para el inicio de las obras.

Finalmente, indicó que cada empresa interesada evaluará su participación de acuerdo con su capacidad y especialización, y destacó que existe un número importante de constructoras coahuilenses que podrían integrarse en las distintas etapas del proyecto.