Carlos Villarreal se reúne con Everardo Lazo para fortalecer la seguridad en Monclova

Con el objetivo de reforzar las estrategias en materia de seguridad, el alcalde Carlos Villarreal Pérez sostuvo una reunión de trabajo con el nuevo delegado de la Fiscalía del Estado en la Región Centro Desierto, Everardo Lazo Chapa, para consolidar una coordinación efectiva entre los distintos órdenes de gobierno.

Este encuentro forma parte de las acciones establecidas dentro del Modelo Coahuila de Seguridad que impulsa el gobernador Manolo Jiménez Salinas, y que en el ámbito local se ha venido fortaleciendo en coordinación con el fiscal Federico Fernández Montañez.

"Me reuní con el nuevo delegado de la Fiscalía de Coahuila en la Región Centro Desierto, con el objetivo de fortalecer la coordinación efectiva en materia de seguridad, tal como lo establece el Modelo Coahuila de Seguridad que impulsa el Gobernador, y como lo hemos venido trabajando con el Fiscal Federico Fernández Montañez por el bien de las familias de Monclova y de toda la Región Centro Desierto", compartió el alcalde.

Villarreal Pérez destacó que la seguridad es una prioridad para su administración, por lo que se continuará trabajando de manera estrecha con las corporaciones estatales y municipales, privilegiando la comunicación y la coordinación operativa.

Asimismo, el presidente municipal agradeció el respaldo del Subsecretario de Gobierno, Sergio Sisbeles; del comandante Luis Ángel Estrada, de la Policía Estatal; así como del regidor de Seguridad Pública, Eleuterio López, además de los mandos municipales y regionales.

Reconoció el trabajo que diariamente desempeñan en la dirección y coordinación con cada uno de los elementos de las distintas corporaciones, lo que ha permitido mantener la paz y la tranquilidad de las familias de Monclova y de la Región Centro Desierto.