Carlos Villarreal refuerza la seguridad pública en Monclova

Como parte de la estrategia para mantener a Monclova como una de las ciudades más seguras del estado, el alcalde Carlos Villarreal encabezó este lunes el pase de lista de los elementos de Seguridad Pública Municipal, reafirmando el compromiso de seguir fortaleciendo a la corporación mediante el Modelo Coahuila de Seguridad que impulsa el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Gracias al trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal, se ha impulsado una inversión importante para mejorar el equipamiento, la infraestructura y la tecnología de la Policía Municipal, además de fortalecer la capacitación, las prestaciones y las condiciones laborales de las y los elementos, con el objetivo de brindar un mejor servicio a la ciudadanía.

Durante el pase de lista, el alcalde reconoció el compromiso de mujeres y hombres que integran la corporación y destacó que la seguridad se construye con disciplina, profesionalismo y cercanía con la ciudadanía, trabajando de manera permanente en coordinación con las instituciones de los tres órdenes de gobierno.

"La seguridad de las familias es una de nuestras prioridades. En equipo con el gobernador Manolo Jiménez seguimos fortaleciendo a nuestra Policía Municipal con mejores herramientas, capacitación y mejores condiciones para que realicen su labor. Nuestro compromiso es mantener una corporación cercana, profesional y preparada para servir y proteger a las y los monclovenses", señaló el alcalde Carlos Villarreal.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir trabajando en coordinación con el Gobierno del Estado y las instituciones de seguridad para mantener a Monclova como una ciudad segura, con una policía profesional y cercana a la ciudadanía.