Protestan padres en Sabinas por presuntos malos tratos en jardín de niños

SABINAS, COAH.- Padres de familia del jardín de niños "Gabilondo Soler", conocido como "Cri Cri" ubicado en la colonia Infonavit, tomaron las instalaciones del plantel para exigir la destitución de la profesora Claudia, a quien acusan de presuntos malos tratos hacia los alumnos.

Se señala que, la docente aplica castigos considerados antipedagógicos y que los menores han sido objeto de presuntos maltratos físicos y psicológicos durante su estancia en el aula.

Esta situación ha provocado preocupación entre las familias, al grado de que han optado por cambiar a sus hijos de institución para evitar que continúen bajo el cuidado de la profesora.

Los inconformes decidieron cerrar el acceso al plantel como medida de presión para que las autoridades educativas atiendan sus denuncias y tomen acciones.

Hasta el momento, no se ha informado de un posicionamiento oficial por parte de la dirección del plantel o de las autoridades educativas respecto a las acusaciones formuladas por los padres de familia.

Los inconformes reiteran su exigencia de que se investiguen los señalamientos y, en su caso, se determine la responsabilidad correspondiente para garantizar la seguridad y el bienestar de los alumnos.