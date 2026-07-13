Lluvias en Múzquiz: Víctor Guajardo informa sobre encharcamientos

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Las lluvias registradas en el Pueblo Mágico de Múzquiz dejaron una acumulación de tres pulgadas de precipitación, informó el director de Protección Civil Municipal, ingeniero Víctor Guajardo Loo.

El funcionario destacó que, pese al volumen de agua registrado, no se presentaron inundaciones en barrios ni colonias del municipio. Únicamente se reportaron encharcamientos en la zona centro y en algunas vialidades aledañas, sin afectaciones de consideración.

Guajardo Loo informó además que, la tormenta eléctrica ocurrida la noche del pasado domingo provocó el incendio de dos palmas ubicadas en una gasera de la Villa de Palaú.

Señaló que el incidente fue atendido de manera oportuna por los cuerpos de emergencia, sin que se registraran daños mayores ni situaciones de riesgo para el personal que labora en el establecimiento.

El director de Protección Civil indicó que las condiciones meteorológicas favorecerán la continuidad de las lluvias durante los próximos días, por lo que la dependencia mantiene el monitoreo permanente de los puntos de mayor riesgo.

Finalmente, exhortó a la población a extremar precauciones, evitar cruzar zonas inundadas, conducir con cuidado durante las precipitaciones y mantenerse atenta a los avisos emitidos por las autoridades de Protección Civil.