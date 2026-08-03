Carlos Villarreal refuerza seguridad en Estadio Monclova para playoffs

Ante el pase de los Acereros de Monclova a los playoffs, el Municipio reforzará las medidas de seguridad en el Estadio Monclova para garantizar la tranquilidad de las familias que acudan a los partidos.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez informó que el Consejo de Seguridad Municipal establecerá una ruta de coordinación con la directiva del equipo para fortalecer la vigilancia durante los encuentros considerados clave. Explicó que, aunque existe un esquema de seguridad establecido durante toda la temporada, ante series importantes, inauguraciones y ahora los playoffs se realizan reuniones especiales para reforzar las acciones. "Sabemos que va a haber llenos totales en esos juegos, entonces hay que estar al pendiente para darle la tranquilidad y seguridad a las familias que asisten a cada uno de estos juegos", señaló.

Villarreal Pérez indicó que todavía no se define si los encuentros se realizarán durante el fin de semana o entre semana, pero destacó que el equipo aseguró su pase a la siguiente etapa de la temporada 2026. El Alcalde felicitó a la directiva por la clasificación y expresó su deseo de que continúen los buenos resultados y el avance del club en la temporada.

Por otra parte, Villarreal Pérez informó que el Municipio atiende reportes ciudadanos relacionados con la acumulación de basura en distintos sectores. Señaló que en la avenida Oriente y Sur, donde los fines de semana se instala la pulga de la Lechería, se han detectado contenedores llenos. Explicó que algunos contenedores destinados al área residencial reciben también residuos generados por comercios, negocios y actividades como la instalación de las pulgas, lo que contribuye a su saturación. Por ello, llamó a mantener la coordinación con la ciudadanía mediante los reportes para atender oportunamente las necesidades de recolección y reforzar el servicio.