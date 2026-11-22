Saltillo, Coah.- Con una inversión de 772 millones de pesos, el gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó la entrega de la modernización de la carretera Saltillo-Derramadero, en el tramo de La Encantada, obra que mejora la movilidad, reduce los tiempos de traslado y fortalece la seguridad de quienes diariamente transitan por esta importante vía.

"Ya quedó lista la ampliación a 4 carriles de la Carretera Saltillo a Derramadero. Un anhelo de hace 20 años de miles de trabajadores de esta zona industrial, de más de los 90 ejidos que están al sur del municipio y de toda la gente que usa esta vialidad. Esta es una de las grandes obras que comprometimos en campaña y hoy estamos cumpliendo. Con una inversión de 772 millones de pesos, esta gran obra es una realidad y así seguimos construyendo la grandeza de Coahuila desde cada una de las 5 regiones del Estado".

El gobernador destacó que esta infraestructura responde a una necesidad histórica de la Región Sureste y a un compromiso adquirido con las familias, trabajadores y empresas del Valle de Derramadero, donde más de 30 mil personas se trasladan diariamente para realizar sus actividades laborales.

Señaló que esta obra representa un beneficio directo para la calidad de vida de las familias, pues permitirá a cada trabajador ahorrar aproximadamente 30 minutos diarios en sus traslados, equivalentes a cinco días al año que podrán dedicar a convivir con sus seres queridos.

Explicó que la modernización de esta carretera fue una petición recurrente durante sus recorridos por las colonias del sur de Saltillo, los ejidos y las empresas de Derramadero, por lo que su administración asumió el compromiso de concretarla y, mediante la coordinación con el Ayuntamiento de Saltillo y los distintos sectores, logró llevarla a cabo.

Jiménez Salinas reconoció la participación del alcalde Javier Díaz González, de las y los diputados, del equipo de Obras Públicas, así como de los empresarios que forman parte del fideicomiso del Impuesto Sobre Nóminas (ISN), cuyos recursos permiten impulsar proyectos estratégicos de infraestructura y seguridad.

Asimismo, anunció que durante 2027 se pondrá en marcha un megaproyecto de construcción de caminos rurales, con el propósito de mejorar la conectividad y las condiciones de traslado de las familias que viven en los ejidos de Coahuila, particularmente en la zona rural de Saltillo.

El mandatario estatal refirió que estas acciones forman parte de una estrategia integral para mejorar la calidad de vida de la población, que incluye grandes obras de infraestructura, programas sociales, inversión educativa, fortalecimiento del sistema de salud y acciones permanentes en materia de seguridad.

Expuso que el desarrollo económico de la región sureste está vinculado con la capacidad de trabajar en equipo entre gobierno, iniciativa privada, sindicatos y sociedad, para mantener las condiciones que permiten la generación de empleos y el crecimiento industrial.

Reafirmó que su administración continuará impulsando proyectos que beneficien directamente a las familias coahuilenses y fortalezcan la competitividad de Saltillo y de todo el estado.

Miguel Ángel Algara Acosta, secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad del Estado, informó que la modernización de la carretera 54 Saltillo-Derramadero, en el tramo La Encantada-Rastro Municipal, representó una inversión de 772 millones de pesos e incluyó la ampliación de 7.4 kilómetros de vialidad, pasando de 12 a 22 metros de corona para contar con cuatro carriles, dos por sentido, acotamientos y dos pasos superiores vehiculares, ubicados en los ejidos La Angostura y Las Coloradas.

Dio a conocer que la obra, ejecutada durante 18 meses, beneficiará a más de 25 mil automovilistas que transitan diariamente por esta vía, al reducir tiempos de traslado, disminuir riesgos de accidentes y facilitar el transporte de carga hacia el corredor industrial de Derramadero, además de mejorar la conectividad de cerca del 90 % de los ejidos de Saltillo.

Jorge Verastegui, director de planta de Daimler Truck México en Saltillo, comentó que la modernización de la carretera representa un avance fundamental para el desarrollo industrial de Derramadero, donde diariamente se trasladan más de 30 mil trabajadores, proveedores y colaboradores, además de movilizarse materiales y componentes para la producción de tractocamiones.

Reconoció la voluntad y gestión del gobernador Manolo Jiménez Salinas para concretar esta obra, al señalar que contar con infraestructura moderna y segura fortalece la competitividad de las empresas, facilita la logística y brinda mayor tranquilidad a miles de familias.

Reiteró la disposición de la industria para seguir trabajando en coordinación con el Gobierno del Estado y llamó a los usuarios a fortalecer la cultura vial para aprovechar las nuevas condiciones de seguridad de esta carretera.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, destacó que la modernización de la carretera Saltillo-Derramadero cumple un compromiso del gobernador Manolo Jiménez Salinas y atiende una demanda histórica de las familias, trabajadores y comunidades rurales de la región.

Comentó que esta obra permitirá reducir más del 50 % los tiempos de traslado de miles de trabajadores de empresas como Daimler, Stellantis y otras compañías del corredor industrial, lo que representa menos tiempo en el tráfico y más convivencia familiar. Asimismo, reconoció la coordinación entre el Gobierno del Estado, el Municipio, la iniciativa privada y los sindicatos para concretar infraestructura que fortalece la movilidad, la seguridad y la competitividad de Saltillo.