Escuela Secundaria Carlos Espinoza Romero celebra el Día de Muertos: festival cultural en Monclova

Con altares, tapetes, mojigangas, catrines y catrinas, la Escuela Secundaria Carlos Espinoza Romero, turno vespertino, del Sector Oriente, celebró el Día de Muertos con un festival cultural que reunió a cientos de padres de familia.

El director del plantel, Jesús Doroteo Moreno Saucedo, encabezó la actividad, en la que estudiantes y docentes participaron en distintas expresiones artísticas para preservar una de las tradiciones más representativas de México.

Actividades destacadas del festival

Entre las actividades destacaron la exposición de altares de muertos y tapetes, presentaciones artísticas, mojigangas, así como un concurso de catrines y catrinas, en el que alumnos y maestros mostraron su creatividad. Uno de los momentos más significativos fue la Procesión del Silencio, que aportó solemnidad a la celebración y la cual inició en el plantel y recorrió toda la institución.

Compromiso de la comunidad escolar

También se realizaron representaciones de tumbas y un panteón, como parte de las actividades alusivas a esta fecha. Maestros y directivos del plantel agradecieron la participación de los padres de familia, quienes acompañaron a sus hijos, así como el compromiso de estudiantes, docentes, personal administrativo y trabajadores manuales para hacer posible el festival.

Se agradeció la asistencia de los padres de familia por apoyar a sus hijos y a los profesores Martín Hernández Guzmán y Modesto Mendoza Rojas, quienes dieron realce a la celebración, así como el apoyo de Seguridad Pública y de los medios de comunicación.

Estas actividades forman parte de la planeación escolar y del programa educativo de la Nueva Escuela Mexicana, con el propósito de que las nuevas generaciones conozcan y mantengan vivas las tradiciones mexicanas. Se destacó que el trabajo en equipo entre la comunidad escolar permite desarrollar proyectos institucionales y fortalecer la convivencia entre alumnos y familias.