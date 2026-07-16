Carlos Villarreal supervisa avance del CESAME en Coahuila

El Centro de Salud Mental (CESAME) de la Región Centro-Desierto registra un avance físico del 40 % y se prevé que concluya su primera etapa para diciembre de 2026, informó el alcalde Carlos Villarreal Pérez, tras realizar un recorrido de supervisión junto con la presidenta honoraria de Inspira Coahuila, Paola Rodríguez López.

El edil destacó que el proyecto forma parte de la estrategia estatal impulsada por la presidenta honoraria de Inspira Coahuila y esposa del gobernador Manolo Jiménez Salinas, con recursos aportados por el Gobierno del Estado y el Municipio.

Villarreal Pérez agradeció la coordinación de Cecilia de la Garza, directora de Inspira Coahuila, y del doctor Raúl Rodríguez, subsecretario de Atención Médica de la Secretaría de Salud, por el desarrollo y ejecución de la obra.

Preciso que la primera etapa contempla una inversión de 20 millones de pesos, mientras que para 2027 se proyecta una segunda etapa que permitirá concluir el complejo, con una inversión total superior a 30 millones de pesos.

El alcalde explicó que el CESAME brindará atención especializada en salud mental a los habitantes de todos los municipios de la Región Centro-Desierto. Además de consultas, contará con espacios para el internamiento de pacientes que requieran atención especializada y seguimiento clínico.

Indicó que, una vez concluida la primera etapa, el centro podrá iniciar operaciones, mientras que la segunda fase incluirá obras y adecuaciones complementarias para fortalecer su funcionamiento.

"Esperamos tenerlo listo para finales de diciembre. La ruta que traemos y la proyección es que quede para diciembre de 2026; a más tardar durante el primer mes de 2027", señaló.