Carlos Villarreal supervisa avances en la nueva Escuela Suzanne Robert de Pape

La construcción de la nueva Escuela Suzanne Robert de Pape registra avances significativos, como parte de un proyecto educativo impulsado mediante una inversión superior a los 20 millones de pesos.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez realizó un recorrido de supervisión por la obra, la cual se lleva a cabo en alianza con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y la Fundación Distribuidores Nissan.

Durante la visita, el edil estuvo acompañado por la alcaldesa de Arteaga, Karen Sánchez Flores, quien conoció de primera mano el tipo de inversión que se realiza en el municipio a través de la estrategia Mejora Coahuila, específicamente mediante el eje Impulso Educativo.

En el recorrido se destacó la coordinación entre autoridades estatales, municipales y la iniciativa privada para concretar este proyecto.

La nueva institución educativa beneficiará directamente a familias del sector, al fortalecer la infraestructura escolar y ampliar las oportunidades de acceso a una educación de calidad.

Autoridades señalaron que este tipo de obras forman parte de una estrategia integral para mejorar las condiciones educativas en la región, consolidando la colaboración entre gobierno y sector empresarial.