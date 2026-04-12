Detienen a tres personas por robos en Melchor Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Elementos del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal lograron la detención de tres personas acusadas de cometer diversos robos en esta ciudad.

Estas personas fueron sorprendidas en posesión de artículos sustraídos de distintos domicilios, siendo trasladados a la Agencia Investigadora del Ministerio Público del Fuero Común para responder por el delito de robo.

El primero de los individuos capturados fue identificado como Óscar Adrián N, de 26 años de edad, interceptado tras robarse una mesa plegable, un frigo bar y un cilindro de gas. De acuerdo con las autoridades, el sujeto tiene su domicilio en la calle Sabinas de la colonia Infonavit-Oasis.

A la vez, fue arrestada Yusleivi N, de 22 años, quien tenía en su poder un equipo de sonido. La joven fue localizada en su vivienda ubicada en la colonia Luis Donaldo Colosio, donde se procedió a su aseguramiento y traslado a las instalaciones ministeriales.

Asimismo, Julio César N, de 45 años de edad, fue detenido por el robo de una máquina de coser, un televisor y una parrilla para cocinar. Los objetos fueron recuperados y puestos a disposición de las autoridades correspondientes como parte de la carpeta de investigación.

Con estas detenciones, las autoridades buscan frenar la incidencia de robos y garantizar mayor seguridad a los habitantes muzquenses. Los tres implicados enfrentarán el proceso legal correspondiente para determinar su responsabilidad en los hechos tras ser judicializados ante un juez de control del Juzgado Penal con destacamento en el Municipio de Sabinas.