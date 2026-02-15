Rescata a su abuelita

MÚZQUIZ, COAH.- Elementos de seguridad pública atendieron un reporte de incendio en una casa habitación ubicada en la calle Cruz Maltos #1211, en el barrio La Piedra. El siniestro movilizó a vecinos y autoridades, quienes rápidamente acudieron al lugar para auxiliar a los afectados.

¿Cómo ocurrió el incendio?

De acuerdo con testimonios de los habitantes de la zona, dentro de la vivienda se encontraba la señora Evangelina Dávila, de 70 años de edad. La mujer logró salir gracias al apoyo de su nieto Kevin, quien la ayudó a ponerse a salvo en medio de la emergencia.

El fuego consumió diversos objetos del interior de la casa, entre ellos una cama, un peinador, un sillón, un mostrador y varias prendas de vestir. Aunque las pérdidas materiales fueron significativas, la rápida intervención de los vecinos evitó que la situación pasara a mayores.

Acciones de la autoridad

Versiones recabadas en el lugar señalan que el incendio pudo haber sido provocado. Los vecinos mencionaron como presunto responsable a un hombre conocido con el apodo de "El pájaro", aunque hasta el momento esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Finalmente, personal de seguridad pública tomó conocimiento de los hechos y se espera que se realicen las investigaciones correspondientes para esclarecer el origen del incendio y deslindar responsabilidades. La comunidad permanece atenta a los avances en torno a este caso que generó alarma en el barrio La Piedra.