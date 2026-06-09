Crecimiento en matrícula: 185 nuevos estudiantes en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- El profesor Andrés Alejandro Alvarado López, director de la Escuela Secundaria "Profesor Juvenal Boone Flores", informó que un promedio de 185 estudiantes podrán integrarse al nuevo ciclo escolar 2026-2027 en dicha institución educativa.

Con este ingreso, la población estudiantil alcanzará los 600 alumnos, cifra que refleja el crecimiento constante de la demanda en este plantel ubicado en esta ciudad.

El directivo reconoció que, pese al esfuerzo por ampliar la cobertura, muchos jóvenes quedarán sin la posibilidad de ingresar, ya que la infraestructura de la secundaria se encuentra saturada.

Señaló que este año será prácticamente imposible colocarlos en lista de espera, lo que representa un reto para la comunidad educativa y las autoridades escolares.

Alvarado López fue enfático al precisar que la única manera de generar espacios adicionales sería en caso de que algunos padres de familia desistieran de que sus hijos estudien en dicho plantel. En ese escenario, los lugares que podrían quedar disponibles serán ofrecidos a otros jóvenes interesados en ingresar.

El director también destacó que 167 estudiantes egresarán del ciclo escolar 2025-2026, lo que permitirá dar paso a la nueva generación de alumnos.

La ceremonia de graduación está programada para el próximo 8 de julio, evento que marcará el cierre de una etapa académica y el inicio de nuevos retos para los jóvenes que concluyen su formación secundaria.

Finalmente, subrayó que la institución mantiene su compromiso de brindar educación de calidad, pese a las limitaciones de espacio. Reiteró que el crecimiento de la matrícula refleja la confianza de la comunidad en el trabajo realizado por docentes y personal administrativo, quienes buscan garantizar un ambiente de aprendizaje adecuado para todos los estudiantes.