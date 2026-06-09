Desaparece Yazmín Longoria en Melchor Múzquiz: buscan su paradero

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En esta ciudad se reportó la desaparición de Yazmín Longoria Vaquera, de 29 años de edad, conocida con el apodo de "Flakita". La joven lleva 13 días sin ser localizada, lo que ha generado gran preocupación entre sus familiares y la comunidad.

De acuerdo con la información proporcionada, Yazmín salió de la casa de sus abuelos el pasado 27 de mayo cerca de las 20:00 horas, y desde entonces no se ha tenido noticia de su paradero. Sus familiares han difundido mensajes a través de redes sociales solicitando apoyo para dar con ella.

Cabe destacar que el viernes 5 de junio, alrededor de las 14:00 horas, una mujer identificada como Jaquelín, de la estancia de Gobierno de Monterrey, Nuevo León, se comunicó con la abuela de Yazmín.

En dicha llamada informó que la joven venía desde Saltillo y pedía ayuda para regresar a Múzquiz. Sin embargo, al intentar brindarle apoyo, la mujer se negó, y desde ese momento no se ha sabido nada más de ella.

La familia de la mujer ha pedido la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier información que pueda ayudar a localizarla. El llamado busca ampliar las posibilidades de encontrarla con vida y reunirla nuevamente con sus seres queridos.

La desaparición de "Flakita" mantiene preocupada a su familia, en tanto sus amistades permanecen atentas a cualquier dato que pueda contribuir a esclarecer el caso y brindar tranquilidad a la familia afectada.