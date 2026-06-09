Eliud Aguirre lidera brigada de salud en Sabinas: servicios gratuitos para la comunidad

SABINAS, COAH.- Como parte de las acciones permanentes para acercar los servicios médicos y de prevención a la población, la Secretaría de Salud de Coahuila, a través de la Jurisdicción Sanitaria No. 3, realizó la brigada "Jurisdicción en tu Colonia" en la colonia San Antonio de Sabinas, donde se ofrecieron diversos programas y servicios gratuitos enfocados al bienestar de las familias.

Estas acciones forman parte de la estrategia impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el secretario de Salud de Coahuila, doctor Eliud Aguirre Vázquez, quienes han fortalecido la atención médica preventiva y comunitaria en todas las regiones del estado, con el objetivo de garantizar servicios de salud accesibles y de calidad para la población.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 3, doctor Carlos Jiménez Villarreal, informó que durante la jornada se brindaron servicios como vacunación, atención médica general, salud dental, orientación psicológica, salud reproductiva con entrega de métodos anticonceptivos, detecciones preventivas, regulación y fomento sanitario, además de la entrega de abate para el combate al mosquito transmisor del dengue.

Destacó que uno de los programas que mayor respuesta recibe por parte de la ciudadanía es el relacionado con el bienestar animal, donde las familias agradecen profundamente la atención que se brinda mediante la vacunación antirrábica y la ecto desparasitación para el control de garrapatas en mascotas, acciones que contribuyen a la protección de la salud pública.

Asimismo, señaló que existe una importante participación de padres de familia y adultos que aprovechan estas brigadas para completar esquemas de vacunación. El doctor Carlos Jiménez Villarreal indicó que estas brigadas de salud se realizarán cada lunes en distintas colonias y municipios de la Región Carbonífera, con el propósito de acercar los servicios a quienes más los necesitan y fortalecer de esta manera la prevención de enfermedades.

Finalmente, mencionó que las actividades concluyen con acciones de fumigación preventiva, dirigidas a reducir la presencia del mosquito transmisor de enfermedades como el dengue, reforzando así las medidas de protección para las familias de la región.