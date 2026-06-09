Oscar Ríos Ramírez celebra victoria del PRI en San Juan de Sabinas

NUEVA ROSITA, COAH.- El alcalde del municipio de San Juan de Sabinas, Oscar Ríos Ramírez, expresó sentirse orgulloso de ser priista y de haber participado en el proceso democrático celebrado el pasado 7 de junio.

Señaló que la jornada electoral se desarrolló en un ambiente de paz y destacó la unidad que permitió al partido obtener la victoria en los 16 distritos locales.

Ríos Ramírez manifestó su satisfacción por pertenecer al equipo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, a quien reconoció por su liderazgo y compromiso con la seguridad en el estado.

"Lo que sucedió el domingo fue una fiesta democrática, felicito a todas las personas que salieron a votar porque demuestran el interés como ciudadanos en participar", afirmó.

El edil subrayó que la seguridad y la tranquilidad son aspectos fundamentales para la población, recordando que en su anterior gestión como alcalde la situación era distinta.

"Hoy cuidamos a nuestros hijos y nietos, que son el futuro de México", puntualizó, resaltando la diferencia que ha marcado la actual administración estatal en este rubro.

Asimismo, comparó la realidad de San Juan de Sabinas con otras entidades del país, asegurando que, gracias a un gobernador valiente y decidido, el municipio avanza con firmeza.

En este sentido, anunció que vienen nuevas obras y beneficios para la ciudadanía, entre ellas más alumbrado público, pavimentación, generación de empleos, bacheo, imagen urbana y mejoras en el drenaje.

Finalmente, Ríos Ramírez reiteró el agradecimiento a la ciudadanía por su participación en la elección pasada y reiteró que el compromiso de su gobierno es seguir trabajando por el bienestar de la población.

"Lo bueno es que vamos avanzando a pasos de gigante", concluyó, al tiempo que reafirmó su disposición de continuar impulsando proyectos que fortalezcan el desarrollo del municipio.