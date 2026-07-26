Invierten $10.4 mdp en obras de Monclova

El Gobierno de Monclova arrancó, entregó y supervisó proyectos de pavimentación e infraestructura hidráulica en distintos sectores del municipio durante la última semana.

Con una inversión superior a 10.4 millones de pesos, el alcalde Carlos Villarreal encabezó, del 20 al 26 de julio, el arranque, entrega y supervisión de obras de infraestructura urbana e hidráulica en distintos sectores de Monclova.

Los proyectos forman parte del programa de obra pública del Gobierno Municipal y se desarrollan en coordinación con el Gobierno del Estado, con el propósito de fortalecer la infraestructura, mejorar los servicios públicos y atender necesidades prioritarias de la población.

Inversión en obras de pavimentación

En materia de infraestructura hidráulica, inició la rehabilitación de la línea de agua potable en la calle Pánfilo Natera, en la colonia San Francisco, en el tramo comprendido entre Zacatecas y Veracruz.

Además, comenzó el recarpeteo de la calle Francisco I. Madero, en la colonia Estancias de San Juan Bautista, entre Venustiano Carranza y Marie Curie.

Durante la semana también fueron entregadas las obras de recarpeteo de la calle Tezozómoc, en la colonia Ciudad Deportiva; de la avenida San Francisco, en la colonia Lupita Murguía; de la calle Santa Lucía, entre Santo Niño y San Francisco; así como de la calle Venustiano Carranza, en la colonia Estancias de San Juan Bautista.

Supervisión de obras en proceso

Como parte del seguimiento a las obras en proceso, el alcalde supervisó los avances de la rehabilitación de la línea de agua potable y la remodelación de Paseos Monclova, en la colonia Miravalle; los trabajos que se realizan en el fraccionamiento Los Reyes; y la pavimentación en la colonia Veteranos.

Carlos Villarreal afirmó que mantener un programa permanente de obra pública permite atender de manera ordenada las necesidades de los diferentes sectores del municipio. "Cada obra representa una respuesta a las necesidades de nuestra gente. En equipo con el gobernador Manolo Jiménez seguimos impulsando proyectos que fortalecen la infraestructura, mejoran los servicios y generan mejores condiciones para el desarrollo de Monclova y de sus familias", señaló.

El Gobierno Municipal informó que estas acciones se realizan en coordinación con el Gobierno del Estado para fortalecer la infraestructura urbana, mejorar los servicios públicos y contribuir al desarrollo del municipio.