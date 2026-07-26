Sorprende Julión a monclovenses

La visita inesperada del cantante Julión Álvarez sorprendió a los trabajadores de la Comercializadora de Carnes "La Violeta", de Estancias de Santa Anna en Monclova, quienes convivieron con el artista mientras realizaban su jornada laboral.

El intérprete ingresó al establecimiento sin previo aviso, lo que generó asombro entre los empleados, quienes aprovecharon la oportunidad para saludarlo y tomarse fotografías con él. De acuerdo con trabajadores que estuvieron presentes, Julión Álvarez se mostró amable, sencillo y accesible durante su estancia, dedicando algunos minutos a conversar con el personal y atender las solicitudes de fotografías.

La visita del cantante generó gran emoción entre los empleados de La Violeta.

La empresa compartió el momento a través de sus redes sociales con el mensaje: "POV: Estás trabajando tranquilo... y de repente entra Julión Álvarez. Qué gusto recibirte en Comercializadora de Carnes 'La Violeta'. ¡Gracias por la visita y por la foto con nuestro equipo!". La publicación generó numerosas reacciones entre usuarios de redes sociales, quienes destacaron la cercanía del cantante con los trabajadores y celebraron el encuentro ocurrido en el establecimiento ubicado en Monclova.

Julión Álvarez se mostró accesible y amable durante su estancia en Monclova.

La visita de Julión Álvarez a Monclova no solo fue una sorpresa para los empleados, sino que también resaltó la importancia de la interacción entre figuras públicas y la comunidad. Este tipo de encuentros genera un impacto positivo, fomentando un ambiente de cercanía y alegría entre los trabajadores.

La Comercializadora de Carnes La Violeta compartió el momento en redes sociales.

La interacción del cantante con el personal de La Violeta es un recordatorio de que, a pesar de su fama, Julión Álvarez mantiene un enfoque humano y accesible, lo que lo convierte en un artista querido por sus seguidores.