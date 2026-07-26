Capturan a cinco por diversos delitos

SABINAS, COAH.- Cinco personas fueron detenidas en esta ciudad por su presunta participación en diversos delitos, entre ellos robo de vehículo, posesión de narcóticos, amenazas y violencia familiar, como resultado de los operativos implementados por las corporaciones de seguridad.

Acciones de la autoridad

Las acciones se desarrollan tras la llegada del nuevo comandante, Alberto Rodríguez, con el objetivo de reforzar la seguridad y garantizar el orden público en el municipio.

Estas acciones se realizan en coordinación con la Fiscalía General del Estado, encabezada por el maestro Federico Fernández Montañez, así como con autoridades de los tres órdenes de gobierno, lo que ha permitido intensificar los patrullajes y las labores de vigilancia.

Detalles confirmados

En la colonia Jorge B. Cuéllar fue detenido un hombre por su presunta responsabilidad en los delitos de robo de vehículo y allanamiento de morada.

Posteriormente, en la colonia Guadalupe, los elementos aseguraron a otro individuo, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público tras localizarle envoltorios con una sustancia granulada con las características de la droga conocida como cristal.

De igual forma, fueron arrestadas otras personas señaladas por amenazas y violencia familiar quienes ahora enfrentarán un proceso penal.

Todos los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, junto con las actas correspondientes, certificados médicos y el Registro Nacional de Detenciones (RND), para la integración de las carpetas de investigación conforme a la ley.