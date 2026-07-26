Ismael Leija asegura que subasta de AHMSA no se retrasa

Las modificaciones ordenadas por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles a las bases de subasta de AHMSA forman parte del procedimiento judicial y no representan un retraso de fondo para la venta, mencionó el Secretario General del Sindicato Nacional Democrático. Ismael Leija Escalante, que con la orden de la jueza únicamente se dio un plazo de 72 horas al síndico, para corregir el documento de acuerdo a los lineamientos que habían autorizado, por lo que no representa un retraso en el proceso y confía en que la convocatoria de la subasta se emita en los próximos días. "Se está pidiendo al síndico que realice esas modificaciones, esto es parte del proceso, son ajustes que se tenían que realizar, como parte de la revisión que iba a hacer la jueza, lo que nos dice que las autoridades federales buscan que todo quede lo más limpio posible para que no haya obstáculos para esa venta".

Acciones de la autoridad

Leija Escalante indicó que el sindicato espera que la calendarización del procedimiento y la convocatoria sean publicadas a la brevedad, al considerar que existe urgencia por concretar la venta de la empresa. "Ojalá que en estos días o la próxima semana salga la calendarización para la subasta. No tengo una fecha exacta, pero ya urge esa solución". Respecto a las observaciones del juzgado sobre la posible venta de bienes de acreedores con garantía, sostuvo que la operación debe limitarse exclusivamente a los activos propiedad de AHMSA, respetando los derechos de terceros involucrados en el concurso mercantil.

En cuanto a los listados de trabajadores y exdirectivos con derecho a finiquito, precisó que el documento únicamente identifica los conceptos de pago y que todavía no existe una resolución sobre la forma en que se cubrirán esas obligaciones. Agregó que el sindicato presentó un escrito ante el Juzgado de Concursos Mercantiles para solicitar que también sean considerados los derechos derivados del Contrato Colectivo de Trabajo. "Lo más importante es que el trabajador revise que aparece en esos listados, porque todavía no se define la manera en que se les va a pagar".

Críticas a la inclusión de exdirectivos

El dirigente también cuestionó la inclusión del exdirector general Alonso Ancira Elizondo y otros exdirectivos, al considerar que sería inadmisible que recibieran recursos antes de que se cubran las prestaciones de los trabajadores. "Para mí es reprobable, son personas que ganaban muchísimo dinero y se hicieron ricos con Altos Hornos de México, sería una vergüenza que pidieran algo y más aún que se les entregara algún recurso", indicó.