Fortalecen ruta Vinos y Dinos

ARTEAGA, COAH.- La Casa Vitivinícola Guidova fue inaugurada este sábado en el ejido Chapultepec, en la Sierra de Arteaga, con lo que se incorporó a la Ruta Vinos y Dinos y amplió la oferta enoturística, gastronómica y de naturaleza de Coahuila. Durante la apertura, el gobernador Manolo Jiménez Salinas afirmó que el nuevo viñedo fortalece la industria vitivinícola del estado e impulsa el turismo y el desarrollo regional. "Con la inauguración del Viñedo Guidova en Arteaga seguimos fortaleciendo la oferta vitivinícola en Coahuila e impulsando el turismo y el desarrollo del Estado. Felicidades a todo el equipo Guidova por este nuevo proyecto que se suma a nuestra gran Ruta Vinos y Dinos", señaló.

El Mandatario estatal destacó que proyectos como Guidova fortalecen a Arteaga, a la región Sureste y a Coahuila como destino para la producción de vino y el turismo. "Coahuila es el mejor lugar de México para cosechar y producir vino de calidad; Coahuila es el mejor lugar de México para vivir con nuestras familias, para desarrollarnos y crecer. Debemos de presumir este estado porque lo hemos construido entre todas y todos, con un trabajo en equipo entre la ciudadanía, la sociedad civil organizada, la iniciativa privada y los tres órdenes de gobierno", expresó.

Jiménez Salinas felicitó a los socios del proyecto y aseguró que los vinos de Coahuila cuentan con reconocimiento nacional e internacional. "Con bodegas como estas crecen las opciones para que quienes nos visitan tengan grandes experiencias", dijo. Asimismo, recordó que la Ruta Vinos y Dinos fue creada durante su administración como alcalde de Saltillo y afirmó que actualmente representa un proyecto consolidado en el estado. El Gobernador también señaló que los indicadores de seguridad en Coahuila favorecen el turismo, el desarrollo y la calidad de vida de las familias y de quienes visitan la entidad.

La Casa Vitivinícola Guidova busca fortalecer la industria vitivinícola en Coahuila y atraer más turismo a la región.

Por su parte, José Trillo, enólogo y socio propietario de Guidova, explicó que el proyecto integra la experiencia vitivinícola de Parras de la Fuente y la Sierra de Arteaga. "Coahuila es el mejor estado de México para hacer vino, y por lo tanto, puede llegar a ser uno de los mejores del mundo", manifestó. A su vez, Jorge del Bosque de la Peña indicó que Guidova fue concebido para elaborar vino con uvas de alta calidad producidas en Coahuila y agradeció al Gobernador la creación de la Ruta Vinos y Dinos por su impacto en el turismo estatal. La casa vitivinícola producirá las etiquetas Guidova Malbec, Guidova Cabernet Sauvignon y Guidova 30, un ensamble de petit verdot, syrah, cabernet franc y cabernet sauvignon.

Durante la inauguración, el gobernador Manolo Jiménez destacó la calidad del vino producido en Coahuila y su impacto en el turismo.

Durante el evento, el biólogo Arturo González presentó la explicación técnica del Arctodus simus, ícono de la Ruta Vinos y Dinos. Explicó que esta especie, conocida por su hocico corto, poseía dientes robustos y extremidades largas, podía superar los 60 kilómetros por hora, rebasar los cuatro metros de altura al erguirse sobre sus patas traseras y fue uno de los carnívoros terrestres más grandes que existieron en América. A la inauguración asistieron Daniela Peña Rosales, directora comercial de Guidova; el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, acompañado por Luly López; la secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos, Cristina Amezcua; el director del Museo del Desierto, Arturo González, y la directora de Turismo de Saltillo, Lydia González.