Laura Jiménez refuerza la seguridad escolar en Múzquiz

Múzquiz, Coah. - La alcaldesa de Múzquiz, Laura Patricia Jiménez Gutiérrez, refrendó su compromiso con la seguridad en instituciones educativas al dar el banderazo al proyecto de prevención del delito y acoso escolar en la secundaria Lucio Blanco.

Señaló que, al asistir al arranque de pláticas preventivas contra la inseguridad, en las que participa Seguridad Pública Municipal y el Estado, así como otras instituciones, el objetivo primordial es avanzar en la atención a problemáticas que pudieran presentarse con jóvenes del municipio.

Agradeció el apoyo del gobernador del estado y del fiscal Federico Fernández Montañez por facilitar personal de Seguridad Pública Estatal para impartir este tipo de pláticas a jóvenes de Múzquiz, como parte de una estrategia integral de prevención.

Destacó que Múzquiz es un municipio que destaca por su seguridad y que Coahuila se mantiene como el estado más seguro del país, por lo que la seguridad es prioridad de la administración, y prioridad son los jóvenes, niñas y niños.

Explicó que el interés de la administración es guiar a los jóvenes, brindarles pláticas e informarlos sobre cómo prevenir situaciones de riesgo y qué hacer en caso de ser víctimas de algún tipo de acoso o delito, para que conozcan y se informen de lo que pudiera suscitarse.

Resaltó la sinergia que desde el inicio de la administración se ha mantenido con todas las instituciones educativas, tanto para promover pláticas con adolescentes, niñas y niños, como para gestionar beneficios ante la Secretaría de Educación, y afirmó que seguirán trabajando en equipo con el sector educativo.