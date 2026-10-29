Yura Harness inicia reclutamiento de operadores en Monclova

Más oportunidades de empleo se abrirán en Monclova con la contratación de operadores de producción que realiza Yura Harness, empresa que, en coordinación con Integra Capital Humano, puso en marcha una convocatoria para incorporar personal a sus operaciones.

A través de jornadas de reclutamiento, la compañía busca hombres y mujeres mayores de 18 años, con escolaridad mínima de primaria y con o sin experiencia laboral, por lo que la convocatoria está abierta a personas que buscan incorporarse al sector industrial.

El proceso de contratación contempla diferentes puntos de atención. Del miércoles 28 al viernes 30 de octubre, los interesados podrán acudir a la Plaza del Escultista, en las oficinas de Pro Monclova, en un horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Posteriormente, el reclutamiento continuará durante noviembre: el martes 3 en el CEDIF Norte, el miércoles 4 en el CEDIF Sur y el jueves 5 en Casa MECED, también de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Las personas interesadas deberán presentarse con solicitud de empleo elaborada y llevar en copia, dentro de una carpeta, la siguiente documentación: RFC 2026 (actualizado al día de presentación), número de IMSS, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, identificación oficial del INE, comprobante de estudios y carta de recomendación.

La convocatoria representa una nueva oportunidad para quienes buscan empleo en Monclova, al ofrecer la posibilidad de ingresar a la industria manufacturera sin que la experiencia laboral sea un requisito indispensable.