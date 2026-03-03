Niña perdona a Pilo, su Pastor Belga Malinois, tras ataque en casa

Lo que comenzó como una tarde ordinaria terminó en una escena de urgencia médica, decisiones difíciles y un perdón que ha conmovido a cientos de personas.

La historia de Pilo, un Pastor Belga Malinois de cinco años entrenado para proteger a su familia, dio un giro trágico cuando atacó a la niña de siete años a la que había cuidado desde pequeña.

Sin embargo, el caso no solo abrió el debate sobre el destino del animal, sino también sobre la atención médica que recibió la menor tras el ataque.

Pilo no era un perro agresivo. Según su familia, fue adiestrado profesionalmente desde cachorro para resguardar a los niños del hogar y era parte activa de la rutina familiar.

Hace ocho meses, sobrevivió a un envenenamiento masivo que le provocó cinco paros cardiorrespiratorios. Desde entonces, explican, no volvió a ser exactamente el mismo. Veterinarios consultados por la familia consideran que el ataque podría estar relacionado con secuelas neurológicas derivadas de aquel episodio, afectando su capacidad sensorial y su reacción ante estímulos inesperados.

La hipótesis es que, en un momento de confusión, el perro no identificó a la menor y reaccionó bajo un impulso errático.

Tras la agresión, la niña fue llevada a recibir atención médica al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Ahí, según denunció públicamente la madre, la menor no recibió la atención especializada ni el traslado oportuno que requería.

"Se portaron de una forma inhumana. Si vieron cómo llevaba a mi pequeña, era para que me la hubieran atendido y trasladado a la Clínica 7. Solo le pusieron una venda en la cabeza y fue todo", expresó.

De acuerdo con su testimonio, el personal médico realizó únicamente una curación superficial y no informó con claridad la gravedad de las lesiones. Posteriormente, la madre descubrió que su hija presentaba un desgarre total del cuero cabelludo, lo que requería intervención especializada.

Ante la falta de traslado institucional, decidió movilizarse por sus propios medios al Hospital Amparo Pape de Benavides, en un trayecto de aproximadamente diez minutos que describió como decisivo.

Mientras la menor evoluciona favorablemente, en casa el ambiente es distinto. Pilo permanece aislado, bajo observación. La familia asegura que desde el incidente el animal muestra un comportamiento que describen como "profundamente depresivo".

Permanece echado la mayor parte del día, con la cabeza baja, emitiendo gemidos intermitentes que, según sus dueños, parecen lamentos. Por las noches, aseguran, llora.

También ha reducido considerablemente su alimentación. Apenas prueba la comida y ha perdido peso en pocos días. No responde con el mismo entusiasmo a los llamados ni al contacto físico. Su mirada, dicen, luce perdida, como si evitara acercarse al espacio donde ocurrió el ataque.

Para la familia, el contraste es doloroso: el perro que fue entrenado para proteger ahora parece replegado sobre sí mismo, ajeno a la energía que antes lo caracterizaba.

¿Qué decisión tomará la familia sobre Pilo?

Mientras los padres enfrentan el dilema sobre el futuro del animal por razones de seguridad, la reacción de la niña ha sido lo que más ha impactado a quienes conocen la historia.

A pesar de las heridas, la menor ha pedido que Pilo no sea sacrificado. "No lo hizo a propósito, se equivocó", ha dicho, según relata su madre. Su deseo es que el perro sea llevado a un rancho donde pueda vivir bajo supervisión, lejos del riesgo de un nuevo incidente.

Entre el miedo, la culpa y el cariño, la familia vive un duelo doble: el de la confianza fracturada y el de una despedida que podría ser definitiva.

En medio de ese escenario, la voz más firme no es la de los adultos, sino la de una niña que, aún con cicatrices recientes, eligió perdonar.