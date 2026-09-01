Óscar Ríos Ramírez supervisa la UBR en Nueva Rosita: atención gratuita

NUEVA ROSITA, Coah.- El alcalde Óscar Ríos Ramírez supervisó la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) de esta ciudad, donde verificó las condiciones de atención y los servicios que se ofrecen a la población de forma gratuita, fincando el compromiso de que el próximo año también será una atención íntegra y sin cobro alguno.

Durante el recorrido, el presidente municipal dialogó con el personal encargado de brindar atención a las personas que requieren servicios de rehabilitación física, representados por Juan Francisco Cezaty Saenz, administrador de la unidad.

La UBR cuenta con diversos espacios y servicios especializados para la atención de los pacientes, entre ellos un gimnasio infantil destinado a la rehabilitación física.

También dispone de equipos y áreas muy completas para tratamientos como rayo láser y diatermia, interferenciales diversos, hidroterapia y tracción.

El centro cuenta además con un gimnasio para la rehabilitación física de adultos y un consultorio, con servicios dirigidos a la población que así lo requiera.

La atención en la Unidad Básica de Rehabilitación es completamente gratuita y se brinda de lunes a viernes, en un horario de 8:00 a 15:00 horas, donde atienden de forma diaria entre 15 y 20 pacientes o más.