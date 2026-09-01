SIMAS responde a vecinos de Los Manzanos por desabasto de agua

SABINAS, COAH.- Vecinos de la colonia Los Manzanos acudieron a las oficinas del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), en el municipio de Sabinas, para reportar el desabasto de agua potable que afecta a sus domicilios.

Las familias señalaron que la falta del vital líquido ha generado afectaciones en sus actividades cotidianas, por lo que decidieron acudir directamente ante el organismo para solicitar atención a la problemática.

Tras sostener un diálogo con el gerente del lugar, los vecinos informaron que se estableció el compromiso de brindar apoyo mediante pipas de agua para atender a las familias afectadas.

De acuerdo con lo señalado, la distribución del vital líquido iniciaría a partir de las 08:00 horas durante el miércoles, en la calle Cenizos, como parte de las acciones para aminorar las afectaciones ocasionadas por el desabasto.

Los habitantes de Los Manzanos destacaron que su intención no es generar polémica por esta situación, sino solicitar que se garantice el suministro de agua potable en sus domicilios. Finalmente, los vecinos expresaron su confianza en que las autoridades correspondientes atiendan a la brevedad el problema y se restablezca el suministro regular del vital líquido en la colonia y en las zonas afectadas del municipio de Sabinas.