Contratos vigentes y denuncias en fraude financiero de autos investigado por Fiscalía

La Fiscalía General del Estado en la Región Centro informó que avanza la investigación contra la financiera de autos señalada por presunto fraude, donde hasta el momento se han presentado 25 denuncias formales.

El delegado de la dependencia, Miguel Ángel Medina, señaló que desde el pasado sábado se han realizado entrevistas con los afectados y que hasta ahora se ha atendido a siete denunciantes, quienes en conjunto reportan un perjuicio económico aproximado de 180 mil pesos.

De acuerdo con la autoridad, la empresa mantiene contratos vigentes con los clientes, por lo que algunos han decidido buscar convenios para continuar con los financiamientos, mientras que otros exigen la rescisión y la devolución de lo pagado.

"Se están estableciendo acuerdos de manera individual con cada una de las víctimas. Hay quienes desean continuar con sus contratos y quienes prefieren terminarlos", declaró Medina.

La Fiscalía reiteró que continuará con las entrevistas y la integración de pruebas, a fin de precisar el total de personas afectadas y determinar las responsabilidades correspondientes.

Cabe recordar que, en días pasados, cerca de 15 familias acudieron al exterior de las oficinas para denunciar un presunto fraude, en el que pagaban un enganche superior a los 10 mil pesos más mensualidades, y con la promesa de que en breve se les entregaría un vehículo último modelo.