Invierte Carlos 12 mdp en obras esta semana

El Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Carlos Villarreal, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez, invierte 12 millones de pesos para mejorar la infraestructura de la ciudad. A través del plan de inversión, "Prendamos Monclova", se continúa con el arranque, entrega y supervisión de obras incluidas en este plan de desarrollo.

"Seguimos avanzando con paso firme y trabajando de la mano con el gobernador Manolo Jiménez para que cada obra se traduzca en infraestructura de calidad que mejore la vida de nuestras familias. Con el Plan de Inversión "Prendamos Monclova", estamos respondiendo a las necesidades reales de nuestra gente y construyendo juntos una ciudad más moderna y funcional", señaló el alcalde Carlos Villarreal.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de impulsar el desarrollo ordenado de Monclova mediante proyectos estratégicos que generan progreso y fortalecen los servicios básicos en coordinación con el Gobierno del Estado.