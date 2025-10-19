Avanza el Plan de Inversión Prendamos Monclova en Monclova, Coahuila

Monclova, Coah. - El Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Carlos Villarreal continúa trabajando de la mano con el gobernador Manolo Jiménez para consolidar proyectos que impulsen el desarrollo, fortalezcan la infraestructura y generen mejores oportunidades para las familias monclovenses.

A través del Plan de Inversión "Prendamos Monclova", esta semana se realizaron acciones de entrega, arranque y supervisión de obras con una inversión cercana a 4 millones de pesos, destinadas a mejorar la conectividad y calidad de vida en distintos sectores de la ciudad.

Entre las obras destacadas se encuentran:

· Arranque de pavimentación en la calle las colonias 288 y Elsa Hernández

· Entrega de obra de recarpeteo en en fraccionamiento Ignacio Madero

· Supervisión de trabajos:

? Calle 15 de la Col. Hipódromo

? Rehabilitación de la cancha "Dora Vargas" de la Col. Otilio Montaño

? Pavimentación de la calle Prolongación Lázaro Cárdenas en la Col. Barrera.

Durante los arranques, entregas y supervisiones, el alcalde Carlos Villarreal destacó que con este plan de inversión se avanza en la modernización de las vialidades y espacios públicos, con una ciudad más ordenada y funcional.

"Estamos cumpliendo con hechos el compromiso de mejorar la infraestructura de nuestros sectores. El trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez nos permite seguir impulsando un crecimiento ordenado y con visión de futuro. Cada obra que iniciamos o entregamos representa progreso, seguridad y una mejor calidad de vida para las familias monclovenses", señaló el alcalde

El Gobierno Municipal refrenda su compromiso de seguir trabajando en equipo con el Gobierno del Estado, para impulsar obras que transformen los espacios públicos y fortalezcan el desarrollo de Monclova.