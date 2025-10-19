Jaecoo, el vehículo estrella del Medio Maratón Monclova 2025

La pasión por el deporte y la innovación automotriz se fusionaron este sábado en CHIREY Monclova, orgulloso patrocinador oficial del Medio Maratón 21K "De MVA Soy" 2025, donde cientos de corredores vivieron la experiencia de una marca que impulsa el esfuerzo, la energía y el espíritu competitivo que caracteriza a nuestra región.

En un ambiente lleno de entusiasmo, la agencia fue el escenario de la entrega de más de 2 mil 500 kits a los atletas que hoy domingo toman la salida en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle, en punto de las 6:30 de la mañana.

Destacó la presencia del alcalde Carlos Villarreal Pérez y su esposa, la presidenta del DIF Municipal, Mavi Sosa quienes acudieron a la agencia para recibir su kit, que incluyó playera conmemorativa, medalla, chip electrónico, hidratación y participación en la rifa.

Los corredores fueron atendidos con la calidez y profesionalismo que distinguen al equipo de CHIREY Monclova, encabezado por Adriana Charles, gerente de la agencia, quien junto con los asesores de venta recibió a los participantes con atención personalizada, reafirmando el compromiso de la marca con la comunidad y el deporte local.

Para esta gran jornada, al interior de CHIREY se instalaron más de 12 módulos para el reparto de los kits, además de un mural conmemorativo donde cada atleta pudo plasmar su nombre y tomarse la fotografía del recuerdo, dejando constancia de su participación en una de las competencias más esperadas del año.

Pero el gran protagonista del evento fue la Jaecoo, una de las unidades insignia de la marca, que ahora funge como el vehículo oficial del Medio Maratón Monclova 2025.

Esta impresionante unidad, fue exhibida con orgullo al exterior de la agencia, ubicada a un costado del bulevar Harold R. Pape, y la cual representa la fuerza y la pasión que se enciende con cada kilómetro, y que será la encargada de liderar el recorrido de los corredores durante la competencia.

Más que un vehículo, la Jaecoo simboliza el impulso de miles de corredores que este 19 de octubre llenarán de energía, esfuerzo y endorfinas las calles de Monclova.

El Medio Maratón 21K "De MVA Soy" contará con una bolsa de premios superior a los 500 mil pesos y la participación de 25 instituciones educativas, además de corredores provenientes de Durango, Reynosa, Monterrey, Saltillo, Torreón, Piedras Negras, Acuña, Parras, Castaños, San Buenaventura y Monclova, así como atletas élite de Kenia, Guadalajara, Ciudad de México y Zacatecas, consolidando a Monclova como un referente del turismo deportivo y sede de eventos de talla internacional.

Con su participación como patrocinador oficial, CHIREY Monclova reafirma su compromiso con el deporte, el bienestar y la comunidad, demostrando que su motor no solo impulsa autos, sino también sueños, metas y la energía que mueve a toda una ciudad.