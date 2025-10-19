Avanza la instalación de Puntos Violeta en Monclova

La instalación de los Puntos Violeta en Monclova continúa avanzando como parte del nuevo Modelo de Seguridad impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas. Hasta el momento, se han habilitado seis módulos en distintos sectores de la ciudad, y se prevé alcanzar un total de ocho a principios de la próxima semana.

Los más recientes fueron colocados en la plaza de la colonia Del Río y en el Cristo de La Bartola, puntos estratégicos donde la ciudadanía puede solicitar apoyo inmediato ante cualquier situación de emergencia.

Las alertas emitidas desde estos módulos se canalizan directamente al Centro de Comunicaciones C2 Monclova, lo que permite una respuesta rápida por parte de los cuerpos de seguridad y auxilio.

De acuerdo con las autoridades municipales, los Puntos Violeta no solo se usan para atender casos de violencia o acoso, sino también para reportar accidentes y otras emergencias, consolidándose como una herramienta eficaz de atención ciudadana.

El alcalde Carlos Villarreal destacó que esta estrategia refuerza el sentido de comunidad y la confianza en las instituciones locales.

"Habilitamos dos nuevos Puntos Violeta, ubicados en la Plaza de la colonia Del Río y en el Cristo de La Bartola, espacios estratégicos donde las y los ciudadanos podrán solicitar apoyo inmediato ante cualquier situación de emergencia. Con estas acciones seguimos avanzando en el Modelo de Seguridad Coahuila que impulsa nuestro Gobernador Manolo Jiménez Salinas, para garantizar la paz y tranquilidad de nuestras familias", declaró.

Con esta ampliación, Monclova fortalece su infraestructura preventiva y consolida su compromiso con la seguridad y el bienestar de la población.