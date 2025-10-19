Avanza propuesta de Ley Estatal de Ciencia en Coahuila

La presidenta del Congreso del Estado, Luz Elena Morales, adelantó que la iniciativa de Ley Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación podría presentarse en diciembre, con la intención de que en 2026 sea analizada en comisiones y pueda entrar en vigor, marcando un paso importante en materia de desarrollo científico en Coahuila.

"Ya prácticamente se nos está yendo el año, así que si logramos meter la iniciativa en diciembre, el próximo año podría estar revisándose en comisiones. La intención es que se convierta en una herramienta útil para la actualización legislativa en este rubro", explicó Morales.

Escucharán a la comunidad científica

La legisladora señaló que el Congreso busca construir una ley que refleje las necesidades reales de los investigadores y especialistas del estado. Por ello, el proceso de elaboración incluirá la participación activa de la comunidad científica, con el propósito de armonizar la propuesta local con la legislación federal, pero también de adelantarse con una norma sólida y adaptada al contexto de Coahuila.

"Queremos actualizar el marco legal y dar voz a quienes impulsan la innovación. Es fundamental contar con una legislación moderna que favorezca el desarrollo científico y tecnológico del estado", subrayó.

Recortes federales afectan el financiamiento

Morales reconoció que los recortes presupuestales aplicados por la Federación en los últimos años han impactado de manera directa al sector.

"A raíz de los últimos dos gobiernos federales, sí ha habido disminución de recursos, aunque desconozco el porcentaje exacto", comentó.

Agregó que, pese a ello, Coahuila ha logrado sostener algunos programas de apoyo mediante recursos provenientes de las multas aplicadas a partidos políticos, lo que ha permitido mantener cierta estabilidad en la inversión destinada a la ciencia y la tecnología.