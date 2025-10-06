Monclova se prepara para el Festival Día de Muertos 2025 con amplia cartelera de actividades

Con el propósito de preservar las tradiciones mexicanas y fortalecer la identidad cultural, el alcalde Carlos Villarreal presentó el Festival del Día de Muertos 2025 y destacó que es parte de las actividades culturales que realiza en equipo con el gobernador Manolo Jiménez.

Este festival se llevará a cabo del 21 de octubre al 2 de noviembre con una amplia cartelera de actividades organizadas por la Dirección de Arte y Cultura 2025-2027.

Durante el lanzamiento, el alcalde destacó que el festival representa una de las celebraciones más significativas para las familias monclovenses y que este año se realizará de manera más estructurada y con una mayor participación ciudadana, integrando a instituciones educativas desde nivel básico hasta universitario.

Entre las actividades más esperadas se encuentran la Noche de Catrinas, el Desfile del Día de Muertos y las tradicionales alumbradas en el Cristo de la Bartola y en el Panteón Municipal Guadalupe, además de exposiciones, música y expresiones artísticas en distintos espacios públicos.

El alcalde destacó que seguirá impulsando proyectos culturales, en equipo con el Gobernador, para fortalecer el tejido social y promover la unión familiar: "Buscamos rescatar nuestras tradiciones, ofreciendo a las familias monclovenses un festival con más actividades, mejor coordinación y espacios para el arte y la convivencia", señaló el edil.

El Gobierno Municipal de Monclova, en coordinación con el Gobierno del Estado, invita a todas las familias a participar en esta gran celebración en honor a la vida, la memoria y las tradiciones que nos unen.