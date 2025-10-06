Autoridades estatales unen esfuerzos por la seguridad en la Región Centro

La Región Centro de Coahuila se mantiene blindada en materia de seguridad, con vigilancia permanente en entradas y salidas hacia otros estados, como parte de una estrategia conjunta entre autoridades federales, estatales y municipales, informó el alcalde Carlos Villarreal. El objetivo es reforzar los filtros y puntos de revisión en las carreteras estratégicas, donde se supervisa el ingreso de vehículos y personas, fortaleciendo la coordinación entre corporaciones para mantener la tranquilidad que distingue a la región. "Estamos al pendiente de las entradas y salidas hacia otros estados; ahí es donde debemos estar atentos. En seguridad no podemos dar marcha atrás, debemos seguir fortaleciendo el trabajo, no solo con elementos estatales, sino también con los municipales que cumplen su labor diaria", se informó. Destacó que la importancia de los Consejos de Seguridad Municipales y Regionales, que permiten generar reportes periódicos y diagnósticos mensuales para mejorar la prevención y respuesta ante cualquier situación de riesgo. Aunque de manera esporádica se registran intentos de ingreso de células delictivas provenientes de otros estados, la coordinación entre la Policía Estatal, las corporaciones municipales, el Ejército Mexicano y la Marina ha permitido contener y disuadir cualquier amenaza. La presencia del Batallón del Ejército Mexicano y la colaboración con la Secretaría de Marina refuerzan el modelo de vigilancia regional, que incluye el uso de información estratégica para detectar y prevenir riesgos. Finalmente, subrayó que la Región Centro se mantiene como una de las más seguras de Coahuila, lo que ha sido reconocido por el fiscal del estado y el delegado federal, quienes han reiterado que este esquema de coordinación es un ejemplo para otras zonas de la entidad.