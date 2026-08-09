Alivia universidad los gastos en útiles

El ingreso de Carolina Campos a la universidad representó un alivio para la economía de su familia durante este regreso a clases, ya que dejaron de destinar recursos a la compra de listas completas de útiles escolares.

Actualmente cursa el tercer semestre de la carrera de Negocios Internacionales en la Facultad de Contaduría y Administración (FCA), donde, asegura su familia, el principal gasto es el pago de la inscripción. "Como mi hija ya está en la universidad, ya es menos el gasto. Nada más pagamos la inscripción", comenta la madre del estudiante.

Además, Carolina reutiliza la mochila y los cuadernos del ciclo anterior, pues varios de ellos no fueron utilizados en su totalidad. "Reutiliza la mochila y los cuadernos del año pasado. No los ocupó por completo", explica.

La reducción de gastos también se refleja en el transporte, ya que un familiar la lleva y la recoge diariamente, evitando un desembolso adicional. Carolina considera que estas medidas contribuyen a disminuir la carga económica del hogar mientras continúa con su formación profesional.

La estudiante cursa el tercer semestre de Negocios Internacionales en la FCA y confía en concluir su preparación universitaria con el respaldo de su familia.