Monclova: autoridades envían muestras de gusano barrenador para análisis

Tres casos sospechosos de gusano barrenador han sido detectados durante el último mes en Monclova, por lo que autoridades municipales enviaron muestras a instancias federales para su análisis.

Luis Gutiérrez, director de Desarrollo Rural, informó que hasta el momento ninguno de los casos ha resultado positivo.

Precisó que uno de los casos se registró en el área del Cerro de la Gloria, mientras que los otros dos fueron detectados en una pequeña propiedad colindante con el ejido La Curva de Juan Sánchez.

Explicó que cuando los productores detectan un caso sospechoso, pueden acudir al Departamento de Desarrollo Rural, a las asociaciones ganaderas o directamente a la Presidencia Municipal para reportarlo.

Una vez recibido el aviso, se informa a las autoridades federales, quienes acuden a revisar al animal y toman la muestra correspondiente para enviarla al laboratorio.

Gutiérrez señaló que los tres casos sospechosos registrados en el último mes fueron reportados y las muestras ya fueron enviadas para su análisis.

El funcionario exhortó a los productores a mantener vacunado y desparasitado al ganado, además de revisar y atender cualquier herida que presente, con el propósito de prevenir infecciones y reducir el riesgo de gusano barrenador.

Detalló que las heridas pueden originarse por prácticas como el marcado con fierro, la señal de sangre, la castración o la colocación de aretes, por lo que recomendó mantenerlas bajo cuidado y aplicar los medicamentos necesarios para favorecer su cicatrización.

Asimismo, explicó que el mapeo de las zonas donde se presentan casos sospechosos y positivos permite que aeronaves norteamericanas del Departamento de Agricultura dispersen mosca estéril en esos puntos como parte de las acciones de combate.

Añadió que ya existe presencia de mosca estéril en Monclova, la cual también ha sido detectada mediante las trampas instaladas para monitorear la población de moscas.

Gutiérrez insistió en la importancia de que los productores permanezcan atentos a cualquier animal que presente heridas y actúen oportunamente para prevenir una infección.