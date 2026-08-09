Ismael Leija confirma subasta de AHMSA en septiembre

La definición del monto para la venta de Altos Hornos de México sienta las bases para que en el mes de septiembre se presenten los compradores y se concrete la subasta y la venta de la empresa, indicó el secretario general del Sindicato Nacional Democrático.

Ismael Leija Escalante señaló que las condiciones están dadas para que el proceso avance y se concrete la venta de la siderúrgica, en donde aseguró que existe el interés de empresarios por participar en la subasta.

"Tengo información en el sentido de que el Gobierno Federal está haciendo lo suyo para generar las condiciones legales para la venta, sobre todo por el tema de los adeudos con dependencias federales, la Federación tiene que aportar lo suyo y, de esa manera, limpiar el camino para la venta", externó.

Explicó que también se trabaja con los acreedores con garantía que deben dar su aprobación mediante una carta, con el objetivo de que los aspectos legales y financieros estén resueltos antes de la subasta.

"Todo tiene que ir en un solo paquete, para cuando se celebre la subasta todo eso ya debe estar listo", señaló.

El dirigente indicó que funcionarios federales trabajan con esos acreedores para avanzar en los acuerdos necesarios.

Ante versiones que los adeudos con dependencias federales y la postura de los acreedores preferentes podrían impedir la venta, Leija Escalante consideró que esas opiniones carecen de fundamento.

El dirigente sindical agregó que, de acuerdo con la información recibida, existe el interés de empresarios en participar en el proceso, lo que permite mejorar el ánimo de los trabajadores que continúan a la espera de una solución.

Aunque reconoció que existen probabilidades de que AHMSA sea vendida en la próxima subasta, insistió en que los trabajadores deben esperar a que el procedimiento concluya para conocer los siguientes pasos.