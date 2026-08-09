Oportunidad de fracking en Coahuila según el economista Florencio González

La eventual apertura del Gobierno federal a la explotación mediante fracking representa "la oportunidad de la década" para la región Centro y el estado de Coahuila, al abrir la puerta a nuevas inversiones y generación de empleos, consideró el economista Florencio González Alonso.

El especialista sostuvo que el futuro económico de la región noreste del país podría estar ligado al desarrollo de esta actividad, siempre que se realice bajo controles ambientales estrictos y con tecnología que reduzca sus impactos.

"Yo creo que de concretarse, la oportunidad de la década", afirmó González Alonso, al señalar que empresarios de la Región Centro ya analizan cómo participar en las nuevas oportunidades que pudiera generar la apertura del sector energético.

Recordó que en administraciones anteriores se impulsó la exploración de hidrocarburos mediante fracking en la Cuenca de Burgos y otras zonas del noreste, aunque el proyecto fue frenado ante los cuestionamientos por sus posibles efectos ambientales.

El economista consideró que los avances tecnológicos permiten actualmente realizar esta actividad de manera menos dañina, aunque reconoció que persisten riesgos para el medio ambiente.

Destacó que una mayor participación de empresas e inversiones en el sector energético representará una alternativa para la región Centro, afectada por la crisis de la industria siderúrgica y la situación de Altos Hornos de México.

Asimismo, afirmó que el Gobierno federal deberá revisar "con lupa" los pros y contras de una eventual apertura, particularmente en materia ecológica.

También planteó que, de permitirse la participación privada, debe existir una vigilancia efectiva para impedir que empresas operen al margen de las normas ambientales.

"Yo creo que es una gran oportunidad para la región centro para catapultar el crecimiento económico", sostuvo.

El economista añadió que, además de consultar a especialistas en materia energética, debe considerarse la opinión de la población, al señalar que existe una "sabiduría colectiva" que también debe ser tomada en cuenta ante proyectos de este tipo.