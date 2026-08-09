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Coahuila

Emprendedores de Monclova aprenderán a usar inteligencia artificial en sus negocios

La capacitación se llevará a cabo el 22 de agosto en las instalaciones de CANACINTRA.

Por Carolina Salomón - 09 agosto, 2026 - 07:36 a.m.
Emprendedores de Monclova aprenderán a usar inteligencia artificial en sus negocios
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      Comerciantes y emprendedores de Monclova podrán acceder de manera gratuita a una capacitación sobre inteligencia artificial (IA), impartida por Daniel Riojas. Asimismo, podrán acceder a un en vivo con especialistas de Claude, una de las plataformas globales de esta tecnología.

      El curso se realizará el sábado 22 de agosto, a las 10:30 horas, en las instalaciones de CANACINTRA, y tendrá una duración de tres horas.

      La capacitación será impartida por Daniel Riojas, especialista en estrategia de IA y product management, quien abordará herramientas y aplicaciones prácticas para que los participantes incorporen esta tecnología a sus negocios. Durante la sesión se explicarán los fundamentos de la IA aplicada y los asistentes tendrán una plática en vivo con Claude, además de participar en la creación de una aplicación en tiempo real.

      El objetivo es que comerciantes y emprendedores aprendan a automatizar la administración, las finanzas y la operación de sus empresas mediante herramientas de inteligencia artificial.

      La capacitación se lleva a cabo gracias al esfuerzo del alcalde Carlos Villarreal, en equipo con el departamento de Pro Monclova y CANACINTRA, como parte de las acciones para generar más y mejores oportunidades para los emprendedores.

      El curso será totalmente gratuito, pero los interesados deberán registrarse previamente en el enlace de inscripción correspondiente.

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