Emprendedores de Monclova aprenderán a usar inteligencia artificial en sus negocios

Comerciantes y emprendedores de Monclova podrán acceder de manera gratuita a una capacitación sobre inteligencia artificial (IA), impartida por Daniel Riojas. Asimismo, podrán acceder a un en vivo con especialistas de Claude, una de las plataformas globales de esta tecnología.

El curso se realizará el sábado 22 de agosto, a las 10:30 horas, en las instalaciones de CANACINTRA, y tendrá una duración de tres horas.

La capacitación será impartida por Daniel Riojas, especialista en estrategia de IA y product management, quien abordará herramientas y aplicaciones prácticas para que los participantes incorporen esta tecnología a sus negocios. Durante la sesión se explicarán los fundamentos de la IA aplicada y los asistentes tendrán una plática en vivo con Claude, además de participar en la creación de una aplicación en tiempo real.

El objetivo es que comerciantes y emprendedores aprendan a automatizar la administración, las finanzas y la operación de sus empresas mediante herramientas de inteligencia artificial.

La capacitación se lleva a cabo gracias al esfuerzo del alcalde Carlos Villarreal, en equipo con el departamento de Pro Monclova y CANACINTRA, como parte de las acciones para generar más y mejores oportunidades para los emprendedores.

El curso será totalmente gratuito, pero los interesados deberán registrarse previamente en el enlace de inscripción correspondiente.