Juventud a Pasos Gigante: Carrera 5K Monclova este domingo

El director de la Juventud en Monclova, Enrique Mancha Pecina, informó que se lograron entregar más de 300 kits sin costo alguno a los participantes de la Carrera 5K, que confirmaron su asistencia, destacando la excelente respuesta de estudiantes desde nivel secundaria hasta universitario.

Con gran entusiasmo los participantes se alistan para el "5K por la Juventud a Pasos de Gigante", que sale este domingo del Teatro de la Ciudad, un evento deportivo que busca fomentar la activación física y la convivencia comunitaria.

La cita es a las 7:00 de la mañana, aunque desde las 6:30 horas se iniciarán las dinámicas de calentamiento para que todos los corredores arranquen con energía.

Cada kit incluye un número de corredor, playera y artículos deportivos que identificarán a los participantes durante la competencia.

Además de promover el deporte, la carrera reconocerá el esfuerzo de los competidores: habrá premios para los ganadores, entre ellos ropa deportiva de la marca Aceros, así como reconocimientos especiales para todos aquellos que concluyan la ruta de 5 kilómetros.

Con esta actividad, la Dirección de la Juventud refrenda su compromiso de generar espacios sanos y recreativos que fortalezcan el tejido social en Monclova.