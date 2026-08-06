Canacintra Monclova organiza la Carrera Industrial 5K para promover la salud

Con el objetivo de impulsar la actividad física, fortalecer la convivencia entre trabajadores y promover hábitos saludables, Canacintra Monclova lanzó la convocatoria para la séptima edición de la Carrera Industrial 5K, que se celebrará en el mes de septiembre.

Durante la presentación del evento, el director de Canacintra Monclova, Humberto Campos Ballesteros, destacó que la salud de los trabajadores forma parte de una cultura preventiva impulsada por las empresas de la región y que el deporte representa una herramienta para fortalecer el bienestar físico y mental.

Dijo que además de cumplir con las normas de seguridad laboral, las empresas promueven acciones preventivas como campañas de salud y actividades deportivas, como esta carrera que se realiza cada año con el objetivo de fomentar la disciplina, el esfuerzo personal y la activación física.

Durante la rueda de prensa se exhortó a los trabajadores de las empresas que forman parte de Canacintra a participar, así como a la población en general que puede participar dentro de la carrera. La competencia iniciará a las 7 de la mañana, la salida y la meta estarán ubicadas en el Teatro de la Ciudad, donde también concluirá el recorrido de 5 kilómetros.

Empresas como AZ Industries y Greenbrier-GIMSA reiteraron su respaldo al evento al señalar que el deporte contribuye a mejorar la salud física y emocional de sus trabajadores, además de fortalecer la integración entre los equipos de trabajo.

La convocatoria está abierta al público en general y contempla categorías varonil, femenil y una división especial para socios de Canacintra. Podrán participar corredores desde los 15 años de edad, distribuidos en seis categorías por rangos de edad. Las inscripciones tienen un costo de 380 pesos y pueden realizarse en las oficinas de Canacintra. Los tres primeros lugares recibirán premios en efectivo de 2 mil, mil 500 y mil pesos, respectivamente.

Como atractivo adicional, los organizadores rifarán entre los participantes un viaje para dos personas a Puerto Vallarta. El comité organizador informó que el evento tendrá un cupo máximo de 450 corredores, por lo que invitó a los interesados a inscribirse con anticipación para asegurar su participación.