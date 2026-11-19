Personal de la Fiscalía aseguró numerosos cartuchos de arma larga localizados durante la segunda jornada de búsqueda del colectivo Juntos en Acción por Nuestros Desaparecidos, en uno de los puntos inspeccionados en la región Centro.

Integrantes del colectivo informaron que agentes de la Fiscalía acudieron al sitio donde un día antes habían encontrado los primeros indicios balísticos y realizaron el levantamiento correspondiente.

Acciones de la autoridad

Durante una nueva revisión del terreno, los participantes localizaron muchas más balas de un arma larga, las cuales fueron aseguradas por las autoridades para su análisis. Sin embargo, señalaron que, a pesar de estos hallazgos, hasta el momento no han encontrado restos humanos ni indicios biológicos que permitan avanzar en la localización de personas desaparecidas.

Detalles confirmados

Las jornadas de rastreo continuarán este jueves, mientras que las actividades programadas para el viernes 20 todavía están por confirmarse. Las búsquedas se realizan en distintos puntos de la región Centro identificados mediante reportes anónimos y llamadas ciudadanas, con el propósito de localizar posibles fosas clandestinas.

Por motivos de seguridad y siguiendo las recomendaciones de las autoridades, el colectivo mantiene bajo reserva las ubicaciones exactas de los sitios inspeccionados.