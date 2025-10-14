Casa del presunto responsable Santos "N" cerrada tras operativo

La casa del presunto responsable Santos "N" permanece cerrada este martes, con la orden de cateo pegada en el portón como evidencia del operativo realizado la noche del lunes en la colonia Guerrero.

Agentes de la Fiscalía General del Estado, con apoyo de la SEDENA, ingresaron al domicilio ubicado en la calle 15 con avenida Sur, cumpliendo con la autorización emitida por el Poder Judicial de Coahuila dentro de la causa penal 769/2025, por el presunto delito de abuso sexual en contra de una menor de 10 años. La orden faculta a los elementos a revisar el inmueble e incluso hacer uso de la fuerza pública si fuese necesario.

Durante la intervención, que alteró la tranquilidad de la colonia con sirenas y unidades rodeando la vivienda, Santos "N" no fue localizado, por lo que el operativo concluyó sin detención. Algunos vecinos relataron que los agentes continuaron la búsqueda en calles cercanas mientras otros se retiraban del lugar.

El documento judicial, todavía visible en el portón, confirma que la diligencia se realizó conforme a la ley. La Fiscalía aseguró que los operativos continuarán en Monclova y municipios cercanos hasta lograr la captura del sospechoso.

El caso se remonta al 11 de agosto, cuando la menor fue presuntamente atacada dentro de una tienda de la misma colonia. Desde entonces, Santos "N" se mantiene prófugo y es buscado activamente por las autoridades.

Casa permanece cerrada; orden de cateo fue colocada tras operativo fallido en la colonia Guerrero.