Casa Maldita en Hipódromo Cerrada y Asegurada por Vecinos

La vivienda conocida por los vecinos como la "casa maldita", ubicada en la colonia Hipódromo, finalmente fue cerrada y asegurada con portón de malla ciclónica, tubos, candados y cadenas, luego de haber sido escenario de dos hechos trágicos que marcaron a la comunidad.

La propiedad, situada entre las calles 4 y 6 al oriente de la ciudad, ya tenía fama de ser refugio de consumidores de drogas y delincuentes.

Sin embargo, fue durante este año cuando se ganó el apodo de "maldita", tras el feminicidio de Juanita, una mujer de la tercera edad ocurrido en abril, y posteriormente, en agosto, con el hallazgo del cuerpo sin vida y en estado de putrefacción de un joven lavacoches.

Días antes se desalojó a los vándalos que aún ocupaban un jacal que se encontraba al exterior del inmueble pues el sitio permanecía como punto de inseguridad y temor para quienes habitan en la zona. Hoy, tanto la casa como el cuarto anexo lucen totalmente cerrados.

Los colonos desconocen si el cierre obedece a la venta de la propiedad, a la decisión del dueño tras recibir notificaciones oficiales, o a la presión vecinal, pues en reiteradas ocasiones solicitaron que se clausurara por los riesgos que representaba.

Pese a que ahora se observa bardeada y sin acceso, la vivienda continúa cargando con el estigma de los lamentables hechos registrados este año.

Para los vecinos, será difícil que pierda la oscura fama que la acompaña: la de ser la "casa maldita" que contrasta con la actividad cotidiana de una de las avenidas más transitadas del sector, pero que permanece en penumbras y con el recuerdo de la violencia.