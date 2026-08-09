Sepultan a minero de Pasta de Conchos

EJIDO LA MOTA (MPIO. DE MÚZQUIZ).- La tarde del sábado fueron sepultados en el panteón de la Villa de Esperanzas los restos mortales del minero de Pasta de Conchos, Gilberto Ríos Salazar, habitante del ejido La Mota.

Los restos mortales del trabajador arribaron el pasado viernes al ejido, donde sus familiares realizaron los servicios funerarios y lo velaron en su domicilio, acompañados por seres queridos.

Durante el velorio, familiares y allegados honraron la memoria de Gilberto y recordaron aspectos de su vida antes de darle el último adiós.

Acciones de la organización Familia Pasta de Conchos

A través de la organización Familia Pasta de Conchos se expresaron condolencias a los familiares del minero, quienes esperaron más de 20 años para recuperar sus restos.

Cabe señalar que fue el pasado 14 de julio cuando Gilberto Ríos Salazar fue localizado en la lumbrera PCT-2, como parte de los trabajos de recuperación de los trabajadores fallecidos en la tragedia ocurrida el 19 de febrero de 2006.

Detalles sobre la tragedia de Pasta de Conchos

Gilberto Ríos Salazar se desempeñaba como operador de frente larga y tenía poco tiempo de laborar en Pasta de Conchos cuando ocurrió la tragedia que cobró la vida de 65 trabajadores.