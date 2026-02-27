Casona de Álvarez Gutiérrez se convierte en espacio cultural en Monclova

Un inmueble antiguo perteneciente a la familia Álvarez Gutiérrez pasó oficialmente en comodato al Municipio, con el objetivo de convertirlo en un nuevo espacio para realizar eventos de arte y cultura.

La firma del acuerdo se llevó a cabo con la presencia de los propietarios de la casona, así como de personal del Ayuntamiento, quienes formalizaron la entrega del edificio para su uso público.

El inmueble se ubica a un costado de la Plaza Zapopan, también conocida como la Ermita, en la Zona Centro de la ciudad. La casona es una de las construcciones antiguas que forman parte del entorno histórico del sector, siendo la última bajando las escaleras y colindando con la calle Miguel Hidalgo, en pleno Centro Histórico de Monclova.

De acuerdo con lo informado, en las próximas semanas se iniciarán labores de limpieza y reacondicionamiento del espacio, con el propósito de habilitarlo para la realización de eventos culturales, exposiciones de arte, talleres, conferencias, presentaciones artísticas y demás actividades que contribuyan a dar vida a los espacios públicos de la ciudad.

Autoridades municipales agradecieron a la familia Álvarez Gutiérrez por la confianza depositada en el Gobierno Municipal y por reafirmar su compromiso de aportar a la sociedad, permitiendo que este inmueble histórico se convierta en un punto de encuentro cultural para las y los habitantes de Monclova.