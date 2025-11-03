Dos docentes de Monclova hospitalizados por dengue

Dos maestros de la Secundaria Técnica No. 29 de Monclova resultaron contagiados de dengue, confirmó la supervisión escolar, al precisar que uno de ellos se encuentra hospitalizado tras desarrollar un cuadro hemorrágico, mientras que el otro presenta síntomas leves y se recupera en casa.

Las autoridades educativas descartaron que exista un brote dentro del plantel, ya que hasta el momento no se han registrado contagios entre alumnos ni personal administrativo.

"Sí hay dos maestros enfermos, pero no son contagios originados en la escuela. El profesor que está internado fue diagnosticado con dengue hemorrágico, pero los casos se dieron fuera del entorno escolar", explicó la supervisora del área.

Señaló que el plantel ha sido revisado constantemente para prevenir la proliferación del mosquito transmisor, cuidando que no haya acumulación de agua ni fugas que puedan convertirse en criaderos.

"La escuela no ha solicitado fumigación porque no hay una alerta; se mantiene bajo observación, pero sin indicios de riesgo para la comunidad estudiantil", aclaró.

Los contagios se habrían producido en zonas cercanas a cuerpos de agua o lugares donde recientemente se ha detectado presencia del mosquito Aedes aegypti.

El maestro hospitalizado permanece bajo atención médica y su estado de salud fue reportado como delicado.

Las autoridades educativas exhortaron a la población a reforzar las medidas preventivas en los hogares, como eliminar recipientes con agua estancada, utilizar repelente y acudir al médico ante síntomas como fiebre, dolor muscular o sangrado.