Prefieren la ´Unión Libre´

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La Oficialía del Registro Civil Número Uno de Múzquiz informó que el número de matrimonios ha disminuido considerablemente en comparación con años anteriores, mientras que los trámites de divorcio se mantienen en una proporción similar. Así lo dio a conocer la titular de la dependencia, profesora Marielena Morales García.

La funcionaria explicó que uno de los factores que influye en la reducción de los enlaces matrimoniales es el incremento de las uniones en concubinato, ya que muchas parejas optan por esta figura jurídica en lugar de contraer matrimonio, al considerar que evita la necesidad de un proceso de divorcio en caso de una separación.

Precisó que, en promedio, entre 98 y 100 personas acuden cada año para contraer matrimonio, mientras que durante el mismo periodo se registran alrededor de 80 divorcios, por lo que ambos trámites mantienen cifras similares.

Morales García recomendó a quienes decidan casarse hacerlo con plena conciencia de la responsabilidad que implica el matrimonio, especialmente cuando existen hijos, quienes suelen verse afectados por las consecuencias de una separación.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía revisar con anticipación la documentación requerida para cualquier trámite, debido a las actualizaciones en el sistema de captura del Registro Civil.

La titular de la Oficialía recordó que en Coahuila está prohibido el matrimonio de personas menores de 18 años. Señaló que, aun con el consentimiento de los padres, no es posible realizar ese trámite, ya que la disposición está establecida en la legislación vigente.

Añadió que el rango de edad más frecuente entre quienes contraen matrimonio oscila entre los 22 y 27 años de edad en la actualidad.

¿Qué factores influyen en la disminución de matrimonios?

En cuanto a los matrimonios igualitarios, informó que desde la entrada en vigor de la legislación correspondiente se han celebrado nueve enlaces en la oficialía: uno entre hombres y ocho entre mujeres.