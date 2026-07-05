Coahuila: Mayra Valdés presenta 29 Centros Libres para mujeres

Operan 29 centros libres para mujeres

La Secretaría de las Mujeres de Coahuila fortalece la atención además con 6 Centros de Justicia y Empoderamiento, una línea telefónica de apoyo y 650 Puntos Violeta.

Teresa Muñoz / La Voz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Cinco de cada 10 mujeres sufren violencia por parte de sus parejas, por ello fueron creados los Centros Libre, espacios donde reciben atención integral, acompañamiento y herramientas para recuperar su autonomía, informó la secretaria de las Mujeres de Coahuila, Mayra Valdés González.

La funcionaria explicó que estos centros brindan apoyo a mujeres que enfrentan situaciones de violencia o han sido víctimas de algún delito, lo anterior mediante un equipo multidisciplinario integrado por psicólogas, abogadas y personal especializado.

Además de la atención jurídica y psicológica, señaló que se impulsa el desarrollo personal y económico de las usuarias mediante programas para concluir la preparatoria, acceder a estudios universitarios y emprender negocios, con el objetivo de fortalecer su independencia financiera.

Valdés González reconoció que, muchas mujeres se resisten a dejar a su agresor debido al miedo y la incertidumbre sobre cómo sostenerse económicamente.

"Muchas se preguntan qué van a hacer si dejan a su pareja. Nosotros les damos la confianza de que sí pueden salir adelante y trabajamos para que alcancen autonomía financiera, de manera que la dependencia económica no sea un obstáculo para romper el ciclo de violencia", expresó.

Indicó que el programa es resultado de un esfuerzo conjunto entre los gobiernos federal, estatal y municipal para ofrecer atención, capacitación y herramientas que permitan identificar los distintos niveles de violencia.

Añadió que, en muchos casos, las conductas violentas se normalizan desde la infancia al crecer en entornos donde las agresiones dentro del hogar eran vistas como algo cotidiano, por lo que insistió en la importancia de reconocer esas señales y denunciar.

La secretaria destacó que actualmente Coahuila cuenta con una red de atención integrada por 29 Centros Libres distribuidos en igual número de municipios, además de seis Centros de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, la línea telefónica 075 y más de 650 Puntos Violeta en todo el estado, donde las mujeres pueden solicitar apoyo y recibir atención especializada.