Movilización policiaca tras accidente en Sabinas

Un choque entre una camioneta y un automóvil registrado en la colonia Centro de Sabinas dejó como saldo cuantiosos daños materiales, luego de que presuntamente uno de los conductores no respetó el derecho de vía.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:30 horas, cuando dos unidades colisionaron en una de las vialidades más transitadas del sector, generando la movilización de elementos de Seguridad Pública Municipal.

Detalles del accidente en Sabinas

En el percance participaron una camioneta Chevrolet color blanco, con placas del estado de Coahuila, así como un vehículo Dodge gris tipo sedán, los cuales terminaron con afectaciones visibles tras el impacto.

Acciones de la Policía Municipal tras el choque

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente y realizar el peritaje correspondiente, a fin de determinar las causas exactas del choque y deslindar responsabilidades.

Impacto del choque en la colonia Centro

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, por lo que únicamente se registraron daños materiales en ambas unidades involucradas.