Contactanos
Coahuila

Movilización policiaca tras accidente en Sabinas

Impacto del choque en la colonia Centro

Por Carlos Macias - 10 mayo, 2026 - 09:05 p.m.
Movilización policiaca tras accidente en Sabinas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Un choque entre una camioneta y un automóvil registrado en la colonia Centro de Sabinas dejó como saldo cuantiosos daños materiales, luego de que presuntamente uno de los conductores no respetó el derecho de vía.

      Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:30 horas, cuando dos unidades colisionaron en una de las vialidades más transitadas del sector, generando la movilización de elementos de Seguridad Pública Municipal.

      Detalles del accidente en Sabinas

      En el percance participaron una camioneta Chevrolet color blanco, con placas del estado de Coahuila, así como un vehículo Dodge gris tipo sedán, los cuales terminaron con afectaciones visibles tras el impacto.

      Acciones de la Policía Municipal tras el choque

      Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente y realizar el peritaje correspondiente, a fin de determinar las causas exactas del choque y deslindar responsabilidades.

      Impacto del choque en la colonia Centro

      Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, por lo que únicamente se registraron daños materiales en ambas unidades involucradas.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados